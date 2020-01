’Nieuwe urinetest toont uitzaaiing darmkanker in de lever’

Huisartsen beschikken nog niet over de test. De test moet eerst nog op een grotere groep patiënten worden uitgeprobeerd. Van Huizen ontdekte na jaren van onderzoek dat mensen met een uitzaaiing van darmkanker een verhoogde hoeveelheid van bepaalde stukjes eiwit in hun urine hebben.

Patiënten moeten nu regelmatig naar het ziekenhuis voor nacontrole om vast te stellen of er uitzaaiingen zijn. Dan worden er CT-scans gemaakt, of echografisch onderzoek uitgevoerd. Ook het bloed wordt onderzocht.

Darmkanker staat in Nederland op de derde plaats van meest voorkomende soorten kanker. Per jaar krijgen ongeveer 14.000 nieuwe patiënten de diagnose te horen. Zo’n 5000 mensen overlijden aan de gevolgen van de ziekte. Na operatieve verwijdering van de darmtumor is er 30 tot 40 procent kans op het ontwikkelen van uitzaaiingen in de lever.

Als de bevindingen ook na vervolgonderzoek nog juist blijken, kan een patiënt straks voor controles naar de huisarts. Die stuurt urine van de patiënt, samen met een buisje bloed, naar het ziekenhuis, waar het laboratorium de samples onderzoekt.