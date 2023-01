Top 3: de lekkerste plakjes geitenkaas volgens ons testpanel

Ik ben een grote fan van geitenkaas, al eet ik het vrij weinig op brood. Ik doe de geitenkaas liever in een salade of in een ovenschotel. Het gebruik van geitenmelk en de productie van geitenkaas gaat duizenden jaren terug. De melkproductie dateert van 8000 voor onze jaartelling.

Het voordeel van geiten is dat deze dieren onder de moeilijkste omstandigheden melk van hoge kwaliteit produceren, bijvoorbeeld in dorre of bergachtige gebieden waar koeien en schapen niet kunnen overleven. Deze dieren waren dan ook een van de eerste die werden gedomesticeerd om aan de menselijke behoefte te voldoen.

Geitenkaas wordt gemaakt zoals andere kazen. De melk wordt gefilterd, daarna worden stremsel of bacteriën toegevoegd. Vervolgens wordt de kaas gekneed en gescheiden van de wei (het niet-gestremde vloeibare deel van de melk). De wrongel wordt vervolgens gevormd, gedroogd, gearomatiseerd en uitgehard.

Voor de test proefden we voorverpakte plakjes geitenkaas. Dat heeft weinig met echte geitenkaas te maken, zo bleek. De meeste smaakten namelijk niet als geitenkaas, eerder naar extreem jonge kaas.

Zo was de geitenkaas van Jumbo „voor wie niet van geitenkaas houdt”, merkte een collega droogjes op. De geitenkaas van Melkan vond men „nietszeggend, met een vreemde nasmaak”. Maaslander vond men naar niets smaken.

De enige merken die een voldoende scoorden, waren 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt), Albert Heijn en Milbona van Lidl.

1. Als beste uit de bus komt de geitenkaas van huismerk 1 de Beste (Dekamarkt/Dirk). „Verreweg de meest smaakvolle.” „Deze heeft samen met Albert Heijn het meest van geitenkaas weg.” „Zacht en krachtig.” €2,99 per 150 gr

2. Op een tweede plek vinden we Albert Heijn terug. „Heerlijk romig, mooi in balans.” „Deze is ook wat zouter dan de rest.” „Precies goed.” €3,49 per 150 gr

3. Het laatste merk dat een voldoende scoort, is zuivelhuismerk Milbona van Lidl. „Mooi zacht kaasje, al is de smaak een tikkeltje flets.” „Lekker, al doet deze ook wat aan jonge kaas denken.” €3,49 per 200 gr