Deze nummers luisterden we afgelopen zomer het vaakst

Het nummer Engelbewaarder van Marco Schuitmaker mag worden omgedoopt tot de onbetwiste zomerhit. Zijn versie van het nummer uit 1975, dat werd geschreven door Vader Abraham en door de Belgische Mieke werd uitgebracht, is het meest beluisterde nummer op Spotify tussen 29 mei en 14 augustus door Nederlandse abonnees.

Van eigen bodem

Sowieso doen Nederlandse acts het goed onder luisteraars. How To Samba van Kris Kross Amsterdam met Sofía Reyes en Tinie Tempah staat op nummer twee, gevolgde door Pornstar Martini van $hirak, Boef, Cristian D en Lil Kleine. In de top twintig staan ook Tiësto, Goldband en Maan, Bizzey met Kraantje Pappie en Rolf Sanchez, Claude, Donnie met Chantal Janzen, Antoon en Ronnie Flex en Roxy Dekker.

Op nummer vier staat het eerste nummer dat niet van Nederlandse bodem komt. Sprinter van Central Cee en Dave scoort de meeste streams. Tattoo van Loreen, Miracle van Calvin Harris en Ellie Goulding zijn ook populair.

Internationale hits

In de internationale top twintig staat Ella Baila Sola van Eslabon Armado en Peso Pluma. WHERE SHE GOES van Bad Bunny staat op nummer twee en de derde plaats wordt ingenomen door Seven van Jung Kook en Latto.

Overeenkomsten tussen de Nederlandse en internationale lijst zijn Flowers van Miley Cyrus en Daylight van David Kushner. Andere artieste die het goed doen over de hele wereld zijn Taylor Swift, Harry Styles, Olivia Rodrigo en de Arctic Monkeys.