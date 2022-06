Dagrecept: Ontbijt met smoothie, yoghurt én muesli

Al verbaasde het ons dat de zogenoemde juice bars nog steeds open zijn en €8,00 voor 420 ml vers sap blijkbaar niet afschrikt... Daar koop je heel wat fruit voor. Maar ja, gemak dient de mens, zie ook de vele bezorgdiensten van boodschappen. Maar of we er ook beter van worden?

Om de dag goed te starten en toch iets meer moeite te doen voor het ontbijt, wordt het vandaag een combinatie van yoghurt, muesli en een smoothie, al is dit recept uit The Green Kitchen Smoothies (Becht) ook geschikt voor de lunch. Snijd de banaan in grove stukken en doe dit met de rest van de ingrediënten voor de smoothie in de blender. Pureer op een hoge stand totdat je een glad drankje hebt. Schep de muesli in vier middelgrote glazen potjes of twee grote. Schep de yoghurt op de muesli en schenk de smoothie erover. Maak het af met fijngesneden fruit naar keuze en serveer meteen.

Nodig voor 2 grote potten

of 4 middelgrote potjes:

- 1 rijpe banaan

- 1 handje verse spinazie (gewassen)

- 75 g aardbeien

- 75 g blauwe bessen

- ½ tl gemalen kardemom

- 250 ml melk of alternatief

Voor de lagen:

- 150 g muesli

- 250 g volvette ongezoete

Griekse yoghurt