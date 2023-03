Dit mag nooit weg: hond tussen de drankflessen

Als klein kind was Henk Korderijnk al gefascineerd door deze hond. Het beestje stond tussen de drankflessen achter het buffet van het familiebedrijf, brasserie/restaurant Korderijnk sinds 1916. „De kop van de hond kan eraf; er zit een glazen fles binnenin en de uitschuifbare tong zit over de schenktuit. Zo kan op een grappige manier een glaasje worden geschonken.”

De hond was waarschijnlijk een geschenk van een leverancier, weet Henk. „In de jaren 50 waren er verschillende mogelijkheden om een gift te verkrijgen. De hond zal in die tijd bij ons terecht zijn gekomen. Na ruim honderd jaar stopt de zaak, maar de hond kan een eeuwig leven in de familie tegemoet zien.”

Die zaak in Twello werd in 1916, zoals de naam van het bedrijf al zegt, gekocht door de opa van Henk. Het was toen het Stationskoffiehuis. „In 1946 nam mijn vader de zaak over en ik was in 1974 aan de beurt. In 2000 kwam mijn zoon Rogier in de zaak en zijn zoon Ferris helpt nu regelmatig mee. Net zoals mijn vrouw en ik trouwens, vorig jaar was ik er zestig jaar werkzaam.”

Helaas heeft Henks zoon Rogier Korderijnk om gezondheidsredenen moeten besluiten om te stoppen; de zaak gaat per 1 juni dicht. „Het gaat ons allemaal erg aan het hart, maar het is niet anders. Corona heeft ook in horecaland voor veel problemen gezorgd! Gelukkig hebben we een schat aan herinneringen en anekdotes.”

