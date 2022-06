Comfortabel én betaalbaar hotel in prijzig Oslo

Noorwegen is een prachtig, maar ook een vrij prijzig land om te bezoeken. Je wilt er vooral buiten en op pad zijn, en dat geldt ook voor Oslo. Daarom loont het om een betaalbaar, maar comfortabel verblijf te zoeken in de hoofdstad. Het Anker Hotel blijkt de juiste plek.

Om maar met betaalbaar te beginnen: slapen in een standaard kamer voor twee personen kan al vanaf omgerekend zo’n 110 euro, een deluxe-kamer met extra breed bed (180 cm) kost ongeveer 20 euro meer. Wie met de auto komt moet daar nog wel 34 euro per nacht bij op tellen voor de parkeerkosten. Het uitgebreide ontbijt kost 13 euro per persoon. De gemiddelde kamer in Oslo kost, zonder bovenstaande extra’s, gemiddeld zo’n 140 euro.

Wil je de stad Oslo ontdekken, dan ligt het Anker Hotel op een goede locatie. Met 10 minuten wandelen sta je naast de Domkerk, het fraaie Operahuis en de haven zijn vanaf daar nog eens tien minuten lopen.

Ligging

Het Anker Hotel ligt echter ook op steenworp afstand van een aantal fraaie parken die Oslo zo bijzonder maken, zoals de botanische tuinen en het grote Tøyen Park. Vanaf het merendeel van de kamers kijk je ook uit op de kronkelende Akerselva die door de hoofdstad stroomt.

In de kamers zelf is precies voldoende aanwezig om je bezoek comfortabel genoeg te maken, maar verwacht voor het budget niet meer dan dat.

Wij slapen in de grote Queen Room, die ook is voorzien van een ruime badkamer. Sfeervol is het allemaal niet heel erg, brandschoon wel. Heerlijk is het grote bed: het matras heeft een zachte toplaag die je omarmt, maar weet je óók genoeg te ondersteunen. En dus vallen we binnen no time in slaap onder de ook heerlijk zware dekens.

Niet nadat we in de hotelbar nog even nagenieten van een lange stadswandeling, maar die blijkt tijdens ons bezoek helaas gesloten. Jammer, want de lobby ziet er gezellig en sfeervol uit, mede door het gebruik van olijfgroen en goud als hoofdtinten.

Ontbijten doen we er de volgende ochtend gelukkig wel heel lekker en uitgebreid, zodat we helemaal klaar zijn voor de volgende lange dag in de Noorse hoofdstad.

In ’t kort

Interieur

Sfeervolle lobby en hotelbar, maar de kamers zelf zijn redelijk doorsnee.

Locatie

Zowel het centrum als de vele parken zijn allemaal op loopafstand

Service

Lunchen of avondeten kan hier niet, naast de kamers en het ontbijt biedt het hotel enkel een aantal vergaderruimtes aan.

Praktisch

Er zit een overdekte parkeerplaats naast het hotel. Het centraal station bevindt zich op 15 minuten loopafstand. Prijzen voor een eenpersoons kamer beginnen bij 95 euro, anker-hotel.no.