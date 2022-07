3 x tweedehands semi-terreinwagens die minder dan 20.000 euro kosten

Occasionselectie

Hyundai Kona (2017 – heden)

De Kona is een SUV met een comfortabel weggedrag en een nauwkeurige handgeschakelde versnellingsbak. Hij is met een kofferbakinhoud van 361 liter redelijk ruim. Afwerking van het dashboard is netjes, met een aangenaam navigatiesysteem. De 1.0-liter benzinemotor is op kruissnelheid mooi stil en heeft een verbruik van 1 op 12. Aan occasions keuze genoeg. Bij een autobedrijf in Ridderkerk staat voor € 19.990 bijvoorbeeld een mooie blauwe 1.0 ’Comfort’ (2019, 13.000 km).

Jeep Renegade (2014 – 2018)

Jeep Renegade

Het merk Jeep heeft een sterk imago, waarnaar ook deze compacte Renegade graag verwijst. Achter het stuur zitten de dikke voorruitstijlen in de weg en de binnenruimte is bescheiden. Met een inhoud van 351 liter heeft de Renegade ook de kleinste bagageruimte van dit drietal. Hij is behalve comfortabel ook zwaar. Reken voor het brandstofverbruik gemiddeld op 1 op 10. De Jeep-dealer in Waddinxveen adverteert met een witte 1.6 ’Night Eagle’-uitvoering (2018, 28.000 km): € 19.900.

Opel Crossland X (2017 – heden)

De Crossland X heeft in dit gezelschap niet het meest spectaculaire uiterlijk, maar de kleine cross-over biedt wel de meeste binnenruimte. De Opel is groot genoeg voor vier volwassenen en met 410 liter bagageruimte scoort hij extra punten. Het praktijkverbruik komt uit rond 1 op 14. De ergonomie leidt nergens tot vraagtekens en de interieurafwerking is netjes. Bij een dealer in Wormerveer stuiten we voor €19.999 op een rijk uitgeruste, zwarte 1.2 ’Edition’.

Oordeel van de Wegenwacht

Hyundai Kona

Hyundai Kona

Kwalitatief zijn Koreaanse auto’s erg goed. Het enige euvel dat bij deze Hyundai weleens voorkomt, betreft de koppeling. Die moet worden ingetrapt om de motor te starten. De schakelaar die hiervoor zorgt schiet weleens los: dan start de Kona niet. De Wegenwacht zet de boel goed vast en het probleem is opgelost!

Jeep Renegade

De Wegenwacht kent bij de Renegade eigenlijk maar één euvel dat uitsluitend bij handgeschakelde exemplaren voorkomt. Om de motor te starten moet de koppeling worden ingetrapt. Het komt voor dat de krachtbron desondanks niet aanslaat. De stekker van de betreffende schakelaar ligt dan los. Edities met automaat willen soms niet in – of uit! – de parkeerstand.

Opel Crossland X

Opel Crossland X

De 1.2-liter driecilinder benzinemotor uit deze Crossland X is uitermate betrouwbaar, mits exact de juiste specificatie motorolie wordt gebruikt. ’Goedkope’ olie kan tot dure motorschade leiden. Het komt ook voor dat de startmotor niet draait. Dat is een massaprobleem dat de Wegenwacht ter plekke kan verhelpen.

Ons advies

Van dit drietal is de Opel het meest praktisch. De Hyundai is natuurlijk een verstandige koop, maar wil je echt iets anders, ga dan voor de Jeep. Wees in dat geval wel beducht op het hogere brandstofverbruik!

Kijk op anwb.nl/auto voor meer ANWB-occasiontests.