Fermenteren, cafeïne of aloë vera: welke beautytrends werken wel?

Gefermenteerde producten

Ja, dat lees je goed. Een nieuwe trend in beautyland zijn gefermenteerde huidverzorgingsproducten. Dit proces ken je misschien van eten, onder andere zuurkool en het steeds bekendere kimchi zijn gemaakt door te fermenteren.

Wat dat precies is? Heel kort door de bocht: je laat producten rotten. Maar dan wel gecontroleerd, waardoor er bijzondere smaken ontstaan én bacteriën nestelen die goed zijn voor je darmen. De trend heeft nu ook beautyland bereikt.

Metro UK besloot op onderzoek uit te gaan en vroeg het aan huidspecialist Jane Scrivner. Niet het hele product is gefermenteerd, maar een paar ingrediënten, legt ze uit. “Fermentatie zorgt ervoor dat een micro-organisme zoals een bacterie of gist een ingrediënt afbreekt. Daardoor krijgt het een kleinere moleculaire structuur. Je huid kan het dan beter opnemen en het is effectiever”, zegt Scrivner.

De producten zitten vaak vol met probiotica, wat helpt om het microbioom van je huid te beschermen. Dat betekent dat je zoveel mogelijk bacteriën die op je huid horen behoudt. Daardoor blijft je huid de juiste pH-waarde hebben. Volgens haar helpt het in onze drukke levens om een gefermenteerd product te gebruiken als je droogheid, veroudering en huidschade wil voorkomen. Een wondermiddel is het niet, een goed hulpmiddel wel.

Cafeïne

De meeste mensen beginnen de dag met een kop koffie. Ook je huid zou baat hebben bij wat cafeïne. Steeds meer producten bevatten het ingrediënt en dat zou vooral goed helpen tegen cellulitis.

Slecht nieuws: daar hoef je geen wonderen te verwachten. Dermatoloog Joshua Zeichner vertelt tegen Huffington Post dat de cafeïne dan wel heel diep moet doordringen in het vet, wat bijna nooit het geval bij verzorgingsproducten. “Het kan je huid wel uitdrogen, waardoor het strakker en steviger lijkt.”

Hoewel er nog weinig wetenschappelijk bewijs is, kan het helpen met het reduceren van gezwollen huid onder je ogen. “Het knijpt de bloedvaten samen waardoor er minder bloed stroomt. Daardoor wordt het minder rood”, zegt dermatoloog A. Shadi Kourosh. Werkt volgens de krant perfect als je een kater hebt waardoor je er wat vermoeid uitziet of last hebt van allergieën.

Aloë vera

Deze trend is vooral op TikTok een hit. Influencers drinken aloë vera-sap en claimen een mooiere huid te krijgen. Maar, schrijft Metro UK, daar is amper wetenschappelijk bewijs voor. Het zijn vooral de geluksvogels die baat hebben bij het drankje.

Het is inmiddels algemeen bekend dat aloë vera positieve effecten op je huid heeft wanneer je het erop smeert. En het drankje drinken is ook zeker niet ongezond, zegt dermatoloog Deborah Lee tegen de krant. “Het is een goede bron van vitamines, vooral vitamine A, C en E. Daarnaast zit er foliumzuur, calcium en magnesium in.”

Op zich gezond, maar voor je huid doet het weinig. Wel zijn er onderzoeken die aantonen dat sap van de plant mogelijk een positieve invloed zou kunnen hebben bij maagzuur, op je suikerspiegel en zou er mogelijk een positief effect kunnen zijn voor mensen met diabetes. Maar grondig onderzoek moet daar nog naar worden gedaan.