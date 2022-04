Dagrecept: Tempura van broccoli en bloemkool

Ook groenten smaken heerlijk in een Aziatisch tempura-jasje, waarbij zelfs het meest kritische kind waarschijnlijk gewoon zijn of haar bordje leegeet. Onderstaand recept komt uit het nieuwe boek Plantaardig van Alexander Gerschberg (Bertram + de Leeuw Uitgevers).

Zet een pan met dikke bodem op hoog vuur, giet de frituurolie in de pan (en laag van 4 cm hoog) en verhit tot 180 graden. Je kunt meten of de temperatuur hoog genoeg is door een stukje brood in het vet te laten vallen (pas wel op met spetters). Als het erg borrelt, is de olie heet genoeg.

Meng de bloem, kurkumapoeder, kerriepoeder, komijnpoeder en mosterdzaadjes in een kom. Voeg het bruisend water toe en meng met een garde. Roer echter niet te lang, anders verlies je dat luchtige. Leg de groenten in het beslag en roer nog even om. Frituur de groenten 3 tot 4 minuten, totdat ze krokant en goudbruin zijn. Laat uitlekken op keukenpapier en bestrooi met zeezout en (eventueel) sumak. Direct opdienen!

Nodig voor 4 personen:

- 500 tot 750 ml frituurolie

- 150 g bloem

- 1/2 tl kurkumapoeder

- 1/2 tl kerriepoeder

- ½ tl komijnpoeder

- 1 tl mosterdzaadjes

- 265 ml bruisend water

- 250 g paddenstoelen

- 200 g broccoli in roosjes

- 400 g bloemkool in roosjes

- zout

- Optioneel: sumak