Lopen goed voor brein

Lopen, zoals deze mensen in Amsterdam, zorgt voor nieuwe hersencellen. Ⓒ ANP

Zich te voet voortbewegen, lijkt een normale bezigheid van de mens. De Ierse hersenonderzoeker prof. Shane O’ Mara vindt deze vaardigheid echter zo bijzonder dat hij er een heel boek over heeft geschreven. „Lopen op twee benen is een van de belangrijkste veranderingen in onze evolutie”, onderstreept de geleerde.