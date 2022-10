Voor weinig geld de herfst in je interieur: zo doe je dat

Maak gebruik van natuurlijke accessoires

Ga het bos in, want het bos ligt vol gratis herfstdecoratie. Denk aan takken, gedroogde bloemen of echte herfstgroenten en style deze in je interieur. Er is meer dan pompoenen en dennenappels dat je ook als decoratie in huis kan gebruiken om toch die herfstsfeer te creëren. Vooral gedroogde hortensia’s zijn een goede keuze voor de herfst of het prachtige pampasgras.

Maar let op: naast mooie herfstitems kan je ook ongenodigde gasten binnenhalen. Check jouw decoratie dus goed op wormpjes of torretjes.

Hoe? Schud de takken, dennenappels of andere herfstdecoratie goed uit. Zo valt ook een groot gedeelte van het vuil of modder eraf. Voor grotere herfstdecoratie gebruik je een insectenspray.

Behoud de natuurlijke look

Voor de meeste herfstsfeer in huis wil je de naturel look terugzien in je interieur. Je kan wel een transparante beschermlaag erop aanbrengen om rotting tegen te gaan bij vergankelijke decoratie.

Wil je ze toch een nieuw jasje geven? Dan kleed je ze leuk aan met sprankelende of kleurrijke accessoires. Denk aan een tak waar kleine kerstballen of kerstlichtjes aan hangen of een slinger van herfstbladeren met lichtjes.

Creëer simpele contrasten

Wil je dat jouw herfstdeco echt opvalt? Houd de decoratie dan tot een minimum in huis. Zo creëer je een contrast dat de aandacht opeist. Bij neutrale of rustige achtergronden komen dunne takken bijvoorbeeld mooi naar voren. Voor een drukker of kleurrijker design kies je opvallende decoratie zoals een herfstkrans.