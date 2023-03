Finnen gelukkigste mensen ter wereld, op de voet gevolgd door Nederlanders

Ieder jaar publiceren de Verenigde Naties het World Happiness Report: een uitgebreid verslag van de mate van geluk die burgers van over de hele wereld in hun land ervaren. Burgers wereldwijd worden ondervraagd over hun geluksgevoel. Daarnaast wegen de Amerikaanse onderzoekers parameters mee zoals het sociale vangnet, de mate van vrijheid, het bruto binnenlands product en het corruptieniveau in een land.

Zes jaar lang

Voor het zesde jaar op rij - het World Happiness Report verschijnt ieder jaar - komt Finland als ’gelukkigste land’ uit de bus. Wat zou het zijn? Het volgens velen uitstekende onderwijssysteem? Het feit dat de politiek eerder hintte naar een vierdaagse werkweek? De vrijheid van het wonen in een dunbevolkt land waar de ongerepte natuur voor iedereen binnen handbereik is?

Scandinavian living

In Scandinavië zit je blijkbaar sowieso wel goed, want vlak achter Finland volgen Denemarken en IJsland op de ranglijst van gelukkigste landen, en op 6 en 7 vinden we Zweden en Noorwegen. Nederlanders zijn ook behoorlijk gelukkig: wij staan op nummer 5. Israël daartussenin op de vierde plek. Zwitserland, Luxemburg en Nieuw-Zeeland sluit de top 10 af.

Ongelukkig

In Afghanistan, waar al jarenlang oorlog woedt en waar vrouwen ernstig onderdrukt worden sinds de Taliban in augustus 2021 weer aan de macht kwamen, is het volk het ongelukkigst. De overige landen in deze dubieuze ’top 10’ aan de onderkant van de lijst: Zambia, Tanzania, Comoros, Malawi, Botswana, Congo, Zimbabwe, Sierra Leone en Libanon.