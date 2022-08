Dagrecept: Zweedse kaneelbroodjes

Meng in een kom bloem en kardemom. Maak in het midden een kuiltje en strooi aan de buitenkant het zout. In het kuiltje voeg je de gist, suiker, gesmolten boter toe. Roer met een vork. Scheutje per scheutje melk toevoegen. Blijf roeren. Indien het een flinke klodder deeg is kneed je het met de hand.

Als je een mooie bol deeg hebt, kneed je nog zeker 6 minuten. Zet de kom een halfuur met vochtige theedoek eroverheen opzij. Verdeel het gerezen deeg in 2 stukken. Bestuif het aanrecht met bloem en rol uit tot een rechthoek van 1 cm dik. Bestrijk met gesmolten boter en bestrooi met suiker en kaneel. Rol op tot een worst. Snij plakken van 1,5 cm dik en leg op het ovenrooster (met bakpapier).

Leg een theedoek over de bakplaat en laat de kaneelbroodjes 30 minuten rijzen. Doe hetzelfde met de tweede plak deeg. Na het rijzen: met geklopte ei bestrijken en suiker overheen strooien. Bak de broodjes 8 minuten op 225 graden.

Nodig:

- 500 g bloem

- 100 g suiker

- 1/2 tl zout

- 1/2 tl kardemom

- 60 g gesmolten (room)boter

- 1 zakje droge gist

- 3 dl. lauwe melk

Voor de vulling:

- 50 g gesmolten boter

- suiker & kaneel

- 1 geklopt eitje