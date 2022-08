Revolutionaire borstreconstructie met lichaamseigen weefsel

Verhalen achter het nieuws

Wat is de tamponziekte en hoe voorkom je het?

Kramp in je onderbuik, gevoelige borsten en humeurig... Het is weer that time of the month. Wanneer wij vrouwen menstrueren, kunnen we kiezen voor een tampon of maandverband. Maar aan die tampon zit ook een risico vast, namelijk de tamponziekte. Gynaecoloog Mieke Kerkhof vertelt ons alles over de ta...