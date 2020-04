Netflix introduceert meer controle voor ouders

Afzonderlijke profielen kunnen van een pincode voorzien worden, waardoor kinderen deze niet kunnen gebruiken. Daarnaast is het mogelijk om binnen het Kids-profiel filters in te stellen, zodat kinderen alleen series of films kunnen kijken die geschikt zijn voor hun leeftijd. Deze filters verschillen per land en zijn gebaseerd op lokale classificaties.

Ook zijn afzonderlijke series of films te verwijderen uit een profiel op basis van classificaties of titels. Wanneer dit filter gebruikt wordt, worden geblokkeerde titels nergens in dat profiel weergegeven. Bovendien kunnen ouders achteraf nagaan wat hun kinderen gekeken hebben binnen het profiel dat voor hen gemaakt is.

De verbeterde controlefuncties kunnen via de accountinstelling op een mobiele telefoon, een tv of een apparaat met een internetverbindig worden ingesteld. Sinds vandaag staat er daarvoor een knop Manage Profiles onder de bestaande profielen