Zo schil je ’t handigst een pompoen

Het lastige aan het schillen van een pompoen is ongetwijfeld het harde vruchtvlees en de stugge schil. Gelukkig bestaat daar een simpele truc voor.

Halveer je pompoen. Spoel de schil van de pompoenhelften schoon met koud water en leg een halve pompoen met de vlakke kant naar beneden op een bord. Prik of snijd een paar gaatjes op willekeurige plaatsen in de bovenkant van de pompoen. Leg de pompoen nu 2 minuten op het maximum aantal watt in de magnetron. Laat even afkoelen et voilà: je pompoen is direct een stuk zachter om aan te snijden.

Flespompoen

Bij een flespompoen kun je je pompoen schillen met een dunschiller. Heb je een gewone pompoen, met ribbels? Snijd dan in de groeven van de ribbels met een keukenmes en schil de aparte schijven vervolgens met een dunschiller.