Kun je over bestaand behang heen behangen?

Je kent dat wel: een nieuw huis en er moet wat anders op de muren, want de bloemetjesbehang van de vorige bewoners vind jij foeileleijk.

Gewapend met emmer, spons, plamuurmes, behangafstoommachine en afwasmiddel ga je vol goede moed aan de slag. Dan verschijnt er achter de laag bloemetjes nog een laag bloemetjes en nog één en...

Inmiddels sta je al dik twee uur te zwoegen en is het eind in nog niet in zicht. Alle eerdere bewoners van je huis hebben gewoon over de vorige laag heen behangen. Wel zo makkelijk, maar of het ook verstandig is?

Strak eindresultaat

Vroeger maakte men behang dat je moest inlijmen en inweken. Pas daarna plakte je het op de muur. Door de lijm zette het behang uit, na het plakken kromp het weer waardoor je een mooi en strak eindresultaat kreeg. Dit gold voor papierbehang, de latere vinylbehangen en voor rauhfaser dat werd gebruikt voor oneffen en beschadigde muren.

Vaak was dit behang splijtbaar, bij verwijdering bleef alleen de papierlaag over en daar kon je prima overheen behangen. Maar vaak nam men de moeite niet om papierbehang überhaupt te weg te halen. Vandaar de vele lagen.

Pokdalige muur

Tegenwoordig gebruiken we vlies- of glasvezelbehang. Hierbij smeer je de muur, niet het behang, met lijm in. Het behang zet niet uit en krimpt niet, dit kun je nooit over de eerder genoemde behangsoorten plakken want dat zet wel uit en krimpt ook weer. Gevolg: een pokdalige muur.

Vliesbehang verwijder je zo makkelijk dat je dat gewoon altijd moet doen, want waarom zou je risico lopen? Glasvezelbehang is een ander verhaal, het is heel sterk en wordt daarom vaak in openbare gelegenheden gebruikt, het is niet te verwijderen en er overheen behangen is evenmin een optie. Maar het is uitermate geschikt, en vaak ook bedoeld, om te verven.

Over het algemeen genomen moet ik je helaas melden dat het vrijwel altijd beter is om een goede afstomer te regelen!

Doe-het-zelf-specialist Dennis Mulder bespreekt elke week klusthema’s. Hebt u een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl.