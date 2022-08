Tips voor een geslaagde stedentrip naar Nice

Nice is vooral leuk omdat het een romantische stad is; met straatjes waarin je verdwaalt, winkels die mediterrane producten als lavendel, zeep en olijfolie verkopen, een ochtendmarkt waar boeren uit de omgeving dagelijks hun producten aanprijzen, typische Franse terrassen op elke hoek van de straat, een prachtig kasteel (dat je vanwege de warmte het beste ’s ochtends kunt bezoeken) en natuurlijk het strand. Daar waar je het zo decadent kunt maken als je zelf wilt.

Want in Nice kun je leeglopen, dat zeker. Maar als je je cocktail of pastis niet op het toeristische plein maar in een zijstraatje drinkt en je net als de Fransen het publieke strand bezoekt in plaats van een luxe beachclub als Castell Plage, La Vela Plage, Le Galet Place of Beau Rivage, ziet het leven aan de Côte d’Azur er (financieel) veel zonniger uit.

Zo logeren wij midden in de stad in een leuk en voor Zuid-Franse begrippen betaalbaar boetiekhotel aan de bekende Rue de Médecin. In deze drukke winkelstraat vind je behalve veel winkels van de bekende ketens ook de tram naar het strand en het oude gedeelte van de stad. Maar lopen is leuker, vooral via diezelfde zijstraatjes. Hoe dichter je bij het strand komt, des te unieker de winkels.

Hetzelfde geldt voor de restaurants: je kunt het zo gek maken als je wilt. Maar duur betekent niet altijd beter. Let bijvoorbeeld op de restaurants met het bordje Cuisine Nissarde op de gevel, wat typisch iets voor Nice is. Deze restaurants serveren streekgerechten met verse producten uit de regio en met respect voor de traditie.

Geen fancy gedoe op het bord, maar ouderwetse gerechten als de bekende salade niçoise, lamsvlees, ratatouille en socca (een soort hartige, belegde pannenkoek). Alles uiteraard bereid met de beroemde lokale olijfolie Nicolas Alziari en vaak heel betaalbaar.

Nice is ook nog eens een fantastische uitvalsbasis om de Côte d’Azur te ontdekken. De stad heeft het belangrijke vliegveld Aéroport Nice en wordt omringd door prachtige dorpjes als Seillans, Bagnols en Saint-Paul.

Verder ligt Monaco op 20 kilometer afstand, de parfumstad Grasse op een klein uur en is het 50 minuten rijden naar Cannes en Menton. Leuk voor een dagtrip als de ontdekkingstocht in Nice erop zit.

Vervoer

Je kunt je in Nice op diverse manieren vervoeren. Zo zijn er op straat e-steps en fietsen te huur en zijn er via Uber deelscooters te vinden. Bovenal handig is tramlijn 1 die je voor 1,50 euro van de grote winkelstraat Avenue Jean Médicin naar het strand en het oude centrum brengt. Voor wie tijd heeft, blijft slenteren de leukste optie.

Havengebied

Boten, jachten en cruiseschepen kijken kun je als de beste in Nice. De mooie oude haven is een beroemde en kostbare plek om aan te meren. Voor wie Nice vanaf het water wil beleven: je kunt toeristische rondvaarten boeken. Het havengebied erachter is minstens zo leuk. Vooral de Rue Bonaparte is ’s avonds een drukke plek om te flaneren, een cocktail te drinken en te dineren. In deze omgeving zijn ook de beste gay bars te vinden.

Strand

Aan de Promenade des Anglais vind je het kilometerslange strand. Hier kun je met je handdoekje neerploffen op het publieke (kiezel)strand of de dag doorbrengen in een van de beroemde Beach clubs. Let wel: aan deze leuke ervaring hangt een prijskaartje.

Markt

Elke ochtend is het markt op Cours Saleya.

De markt van Nice is een hoogtepunt. Hier koop je nog tomaten die naar tomaten smaken en nog veel meer groente- en fruitsoorten en lokale producten. Wij gingen naar huis met een pot ambachtelijk zout, gemengd met olijven, en thee van lavendel. De markt is elke ochtend op de Cours Saleya. Op maandag is hier ook een brocante.

Olijfolie

Bij Le Moulin Alziari draait alles om de beroemde biologische olijfolie van Nicolas Alziari. Maison Alziari is een van de belangrijkste olijfhuizen van Frankrijk.Rue St. François de Paule 4

Design

Wie van design houdt, kan zijn hart ophalen in Bel Oeil in een oud pakhuis in het havengebied. 12 rue Emmanuel Philibert

Parfumwalhalla

Parfumwalhalla Molinard ligt vlak achter de markt. Tevens workshops. 20 rue Sain Francois de Paule

Sieraden

Een sieradenliefhebber? Bij Les Délices de Candice worden sieraden van vintage exemplaren gemaakt. 17 rue de la Préfecture

Eten, drinken, slapen

Klassiekers

Deze bistro is zoals een bistro hoort te zijn. Gezellig en met fantastische klassiekers op het menu. Vooral de vis bij restauraunt Mallard is een aanrader. 6 Rue Maraldi

Wisselend

Nuances is een mooi restaurant met een hippe, strakke inrichting en een wekelijks wisselend menu. Hier wordt voornamelijk met seizoenproducten gewerkt. 15 Rue Cassin

Onovertroffen

Eens geen zin in een Franse menukaart? De pizza’s in het hippe Type 55 zijn onovertroffen. Het geheim zit ’m in de bodems (gemaakt van T55-meel) en de organische producten. 1 Rue de la Préfecture

Delicatessen

De mensen achter het concept van Le garde-mager des Agitateurs organiseren kookworkshops, ook kun je hier voor catering terecht. Maar bovenal is er dat winkeltje waar ze heerlijke delicatessen verkopen en waar je in de tearoom van een verrukkelijk taartje of lunch kunt genieten. 34 Rue Bonaparte

Familie

Familierestaurant Lou Balico ligt aan de rand van het oude gedeelte van de stad en wordt sinds 1979 bestierd door een familie. Vol trots toont de eigenaar zijn zelfgekweekte groenten aan tafel. Niet voor niets hangt het bordje ’Cuisine Nissarde’ naast de deur. 20 avenue Saint-Jean-Baptiste

Begrip

Chez Theresa dat al sinds 1925 bestaat, is een begrip in Nice. Vooral haar socca is een must.

In een klein zaakje in het oude centrum worden de socca, pizza en brood gebakken. Deze gerechten worden zowel daar als op de markt verkocht. Probeer vooral de pan bagnat, een lokale sandwich met salade niçoise. 28 rue droite

Dakterras

Het trendy Bocca Nissa ligt om de hoek van het strand en heeft een enorm groot en fijn dakterras. En tapas. 3 Rue Saint-François de Paule

Oma

Na een carrière in diverse sterrenrestaurants in de hele wereld streek Pierre Altobelli neer in Nice. Hij nam de bistro Chez Davia over die zijn oma Davia in 1953 was begonnen. Ook dit is een restaurant dat zich Cuisine Nissarde mag noemen. 11 bis Rue Grimaldi

Smaakvol

Sonder at Yelo is een heerlijk boetiekhotel midden in het centrum. Smaakvol, duurzaam en voor Zuid-Franse begrippen redelijk betaalbaar (onze kamer kostte 150 euro in het hoogseizoen). 47 bis Av. Jean Médecin

Kunstig

Le Windsor kent een grappige entourage. In dit hotel vind je allerlei kunst, muurschilderingen en objecten. Fijn zwembad. 11 rue Dalpozzo

Tropische tuin

Casa Musa is een prachtige chambre d’hôte met een tropische tuin op tien loopminuten afstand van het strand. Er zijn drie kamers aanwezig. 8 Av. Durante