Nederland beste Europese land voor een duurzame roadtrip

Momondo, een zoekmachine voor hotels en vliegtickets, zocht uit welke Europese landen echte aanraders zijn voor een roadtrips.

De zoekmachine heeft voor de Europese Index voor roadtrips gekeken naar verschillende factoren zoals veiligheid en infrastructuur en verkeer en duurzaamheid Ook is gekeken naar het weer, de prijzen en beoordelingen van autoverhuur en het aanbod van natuur en bezienswaardigheden.

Top 3

Portugal, Spanje en Luxemburg staan op respectievelijk plaats 1,2 en 3 in de lijst van beste Europese landen voor een roadtrip.

Portugal is de nummer 1 omdat Portugal goed scoort op belangrijke factoren, zoals wegkwaliteit, het aantal natuurelementen en bezienswaardigheden en de prijzen voor autoverhuur. Het land scoort ook goed op het gemiddelde aantal uur zonneschijn. Bovendien is er in Portugal relatief weinig luchtvervuiling en ook wat betreft files valt het mee.

Spanje staat op nummer 2 om veel van dezelfde redenen als Portugal: een goede wegkwaliteit, veel natuur en bezienswaardigheden en veel zonneschijn met weinig regen. Er zijn ook weinig auto-ongelukken en de prijzen voor autoverhuur zijn redelijk.

Luxemburg scoort op weersomstandigheden niet zo goed, maar is desondanks toch geëindigd op nummer 3 door de natuur en bezienswaardigheden. Door de redelijke prijzen voor autoverhuur, accommodaties en brandstof, plus de tolvrije wegen, is het land ook relatief goedkoop om te ontdekken met de auto.

Nederland

Nederland komt als beste uit de bus als het gaat om duurzame roadtrips. In deze categorie waren factoren die de verkeersomstandigheden beïnvloeden van belang, zoals luchtvervuiling, files en het aantal auto’s per 1000 inwoners.

Ook werd het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s meegerekend. Nederland scoorde op deze punten het beste, gevolgd door Noorwegen op de tweede plaats en vervolgens Finland, IJsland en Zweden.

Ook staat ons land, direct na Zwitserland, op de tweede plaats in de lijst van landen met de beste Europese verkeersomstandigheden op het gebied van veiligheid en infrastructuur.