Recept van de dag: Kalfsgehaktschnitzel

Ja, je moet wel bij een goeie slager zijn, want kalfsgehakt zie je niet overal meer. Ergens in mijn jeugd herinner ik me dat er bij ons thuis ballen werden gedraaid van een mengsel van mager rundergehakt en kalfsgehakt. Fijn vlees met zacht vet. Eigenlijk een beetje alsof je ballen draaide van wagyu vlees. Dit gerecht komt uit Italië waar men gelukkig nog dol is op kalfsvlees.