April-meistaking van 1943 grootste verzetsdaad tijdens bezetting ’Stork staakt, doen jullie mee?’ Zo riep telefoniste 500.000 Nederlanders op tot verzet tegen Duitsers

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Arbeiders van de Vulcanusfabriek in Vaassen leggen het werk neer na een telefoontje uit de Storkfabriek in Hengelo.

Eindelijk, na tachtig jaar is de april-meistaking landelijk herdacht, in de oud-Storkfabriek in Hengelo. Daar begon op 29 april 1943 de grootste Nederlandse verzetsactie tegen de Duitse bezetter. Zij werd echter nooit zo bekend als de februaristaking van 1941.