Lezersreacties: ’Hoge prijzen voor vakantiehuisjes belachelijk’

Een paar dagen in een vakantiehuisje in eigen land: je moet er wat voor over hebben. Door de coronacrisis en de reismaatregelen zijn de vakantiehuisjes zo populair dat ze in de meivakantie wel 30 tot 40% duurder kunnen zijn.

Veel lezers zijn niet bereid de hoofdprijs te betalen en gaan voor een alternatief. Zo schrijft Lucy Blom: „Het gaat tegen tegen mijn principes in om zoveel uit te geven. Wij hebben daarom een hotelletje geboekt aan het strand voor 60 euro per nacht. Meer dan een schoon bed en een douche hebben we niet nodig.”

André Winkes noemt de verhuurders die hoge prijzen vragen, ’geldwolven’. „De prijzen worden verhoogd zodat ze aan de ellende van een ander kunnen verdienen. Ze moeten zich diep schamen.”

Duur of niet, Petra Sloot heeft met haar gezin van vier voor de zomervakantie op een groot bungalowpark geboekt: „2600 euro voor één week. Dan hebben we nog niet gegeten of gedronken...”

Sommige verhuurders gaan niet voor het grote geld. Kitty van Deventer verhuurt drie vakantiehuisjes voor de normale prijs: „Niet iedereen wil het onderste uit de kan.”

Zoektocht

Voor 900 euro verblijven wij vijftien dagen in een huisje op Texel. Vlak bij zee en grenzend aan het bos. Klein maar comfortabel met een vaatwasser en wasmachine. Het kan wel, maar je moet goed zoeken.

Rina de Korte

Begrip

Vorig jaar zouden we een midweek naar Slagharen gaan. Voor een weekeinde in het hoogseizoen betalen we nu €600. Veel geld, maar ik begrijp het wel; de parken hebben hebben al veel verlies geleden.

Carly Brentjens

Schamen

Met die rare hoge prijzen gaan wij beslist geen vakantiehuisje huren. Al die verhuurders zouden zich moeten schamen voor de prijzen die ze vragen!

Susanne

Normale prijs

Ik word niet goed van die belachelijk hoge prijzen. Daarom verhuur ik de stacaravan in onze tuin voor een normale prijs. Voor 40 euro per nacht kun je met twee personen bij ons overnachten, ook in het hoogseizoen. Niet alles draait om geld verdienen.

Hanneke van der Munnik

Kosten delen

Wij gaan met de (klein) kinderen in de herfstvakantie een week naar Schiermonnikoog. Voor een luxe vrijstaand huis betalen we 1600 euro. We delen de kosten met de kinderen, zo is het nog te betalen.

Willem Tates