Landbouwcommissaris vijftig jaar geleden uitgemaakt voor ’boerenmoordenaar’

Nederlandse militairen versterken in recordtempo oostflank NAVO-gebied na invasie Oekraïne

Aan de oostkant van fort Europa stampen Nederlandse militairen in recordtempo nieuwe verdedigingswerken tegen Rusland uit de grond. Het is ons grootste militaire bouwproject in jaren. Die klus is een regelrecht gevolg van de invasie in Oekraïne, zegt defensieminister Ollongren, die woensdag de troep...