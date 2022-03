Er zijn drie soorten perfectionisten; zo herken je ze

Zelfgericht perfectionisme

Zelfgericht perfectionisme gaat over altijd maar het beste van jezelf verwachten. De Amerikaanse Emily Simonian, een gediplomeerd huwelijks- en gezinstherapeut die is gespecialiseerd in problemen met het gevoel van eigenwaarde, depressie en angst, legt aan HuffPost uit dat de perfectionisten die te maken hebben met dit type perfectionisme vaak (te) streng zijn voor zichzelf. Ook voelen ze zich vaak of snel opgebrand omdat ze constant het gevoel hebben niet aan hun eigen verwachtingen te kunnen voldoen.

„Dit soort perfectionisme kan leiden tot hoge productiviteitsniveaus, maar vaak maken zelfgerichte perfectionisten zichzelf wijs dat ze niet goed genoeg presteren. Ze voelen zich vaak ontevreden en vieren niet snel hun successen”, zo stelt Simonian.

De therapeut raadt deze perfectionisten aan wat vaker een stapje terug te doen. „Trek je af en toe terug of vraag anderen om hulp.” Ook kan het volgens Simonian helpen om wat meer zelfcompassie te tonen. Het kan bijvoorbeeld helpen om wat vaker tegen jezelf te zeggen wat je goed hebt gedaan.

Ander georiënteerd perfectionisme

Bij dit type perfectionisme is men vooral gefocust op anderen. „Deze perfectionisten geloven dat anderen zich op een bepaalde manier moeten gedragen, zoals zíj dat willen”, legt Simonian uit.

Volgens Simonian kunnen onrealistische verwachtingen tot conflicten leiden. „Als je ervan uitgaat of verwacht dat iemand altijd denkt, zich gedraagt of dingen doet zoals jij dat wil, zul je waarschijnlijk ervaren dat het onderhouden van relaties moeilijk is omdat er vaak frustratie, pijn en of verdriet bij komt kijken.”

Simonian adviseert deze perfectionisten meer begrip voor anderen te hebben. Ook loont het om dankbaarder te zijn. „Maak een lijstje met alle goede dingen aan iemand die dicht bij je staat en waar je te streng voor bent.”

Sociaal voorgeschreven perfectionisme

Deze perfectionisten zijn altijd maar bezig met hoe anderen over hen denken. Ook zijn ze vaak bang voor afwijzing. Simonian: „Het is logisch en normaal dat het je iets kan schelen wat andere mensen van je denken, maar soms kan de mening of goedkeuring van anderen te veel invloed op je hebben.”

Volgens de expert doen deze perfectionisten er goed aan om een lijst te maken met sterke eigenschappen of prestaties waar ze zelf trots op mogen zijn.