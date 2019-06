Ⓒ Eran Oppenheimer

Je maatje, steun en toeverlaat, familielid… Meer dan ooit hebben we van alles over voor onze huisdieren. Het beste voer en de duurste medische verzorging. En wanneer ze overlijden, krijgen ze een waardig afscheid. Een praalgraf, een handgemaakte stenen urn, vereeuwigd op een tekening door een kunstenaar, niets is te gek.