Recept van de dag: vissoep voor beginners

Ⓒ Harold Pareira, Vis voor beginners, Mirjam van der Rijst, Martien Holtzappel en Harold Pareira, Fontaine Uitgevers. €32,-

Niet alleen een van de mooiste eetfoto’s van de afgelopen tijd, gemaakt door Harold Pereira, maar ook een heel eenvoudig recept met optimaal resultaat. Dat is de Tom yum uit Vis voor Beginners, net uitgekomen bij Fontaine Uitgevers. Een zeer noodzakelijk boek. We moeten gewoon weer vis leren klaarmaken en eten. Het is eigenlijk belachelijk hoe weinig wij nog in onze eigen keuken doen. Terwijl het zo eenvoudig kan zijn. Koop dit boek, geef het je kleinkinderen, geef het je ouders, zorg dat we weer lekker vis gaan eten!