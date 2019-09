Waarom sommige vrouwen altijd opgewonden zijn

Aanhoudende genitale opwindingsstoornis (PGAD) is een chronisch gevoel van seksuele opwinding, op geen enkele manier gerelateerd aan seksuele gedachten of stimulatie. PGAD-symptomen kunnen op ongelegen momenten beginnen. Het gevoel kan uren, dagen, weken of maanden aanhouden. Helaas wordt de aandoening niet altijd serieus genomen en kunnen vrouwen zich te beschaamd voelen om het met hun arts te bespreken.