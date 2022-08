Bakrecept halveren? Hier moet je op letten

Basisingrediënten halveren

Als het aankomt op water, bloem, melk of suiker, is dat niet zo lastig te halveren. Je kunt hier gewoon de helft van de aangegeven hoeveelheid gebruiken. Dus 500 ml wordt 250, een liter wordt 500 ml enzovoort. Beetje rekenwerk, maar met een rekenmachine en een nauwkeurige (!) keukenweegschaal komt het goed.

Bovenstaande getallen zijn natuurlijk makkelijk te halveren. Maar als je oneven hoeveelheden moet halveren, is dat nog best lastig. Daarom is het verstandig om met een maatlepel eerst de gehele hoeveelheid in een bakje te doen en dan het aantal geschepte lepels te halveren.

Oneven hoeveelheden delen

Van getallen achter de komma wordt onze keukenweegschaal niet blij. Gebruik daarom de ‘lepelmethode’ om een aparte hoeveelheid te halveren.

Voorbeeld:

Heb je voor een recept 187,5 gram bloem nodig (de helft van 375 gram), schep dan met maatlepels eerst de gehele hoeveelheid van 375 gram in een kom. Stel je hebt hiervoor twaalf keer geschept en de maatlepel afgestreken, dan schep je voor 187,5 gram zes keer.

Lastige ingrediënten halveren zoals eieren

Ga je een bakrecept halveren, dan loop je uiteraard ook tegen “lastige” ingrediënten aan zoals eieren. Want van vier naar twee eieren, pakt vaak nog wel goed uit zo ‘op de gok,’ maar moet je één ei halveren, dan wordt het toch lastig. Gelukkig is er een handig trucje voor.

Gebruik altijd de totale hoeveelheid eieren, ook als je een bakrecept gaat halveren. Doe de eieren in een kom en klop ze zachtjes los. Komt ‘ie: pas nu ga je halveren. Giet het mengsel in een kom, zet ‘t op de weegschaal en halveer de hoeveelheid van het eimengsel. Met wat je over hebt, kun je een lekkere omelet maken.

Bakvormen halveren

Nu je de ingrediënten hebt gehalveerd, vraag je je misschien af of je de temperatuur van de oven, de grootte van je bakvorm of de baktijd ook moet aanpassen. Het antwoord is: misschien.

Bak je muffins of andere dingen in kleine, speciale vormpjes, dan hoef je in ieder geval géén kleinere bakvorm te gebruiken. Je vult de vormen al naar de geschikte hoeveelheid, dus hier hoef je geen problemen te verwachten.

Bak je echter een taart of cake, gebruik dan ook een bakvorm/cakeblik dat de helft is van wat het originele recept aangeeft. Anders komt er namelijk maar een erg dun laagje beslag in de vorm, wat de kracht niet heeft om op te stijgen.

Oventijd halveren

Het kan zijn dat je gehalveerde baksel sneller klaar is dan het recept aangeeft, maar ga nooit zomaar uit van de helft van de baktijd. Elke oven is anders en een bakrecept halveren pakt nu eenmaal altijd anders uit. Ook zal de oventijd niet heel veel verminderen, maar vast en zeker iets.

Begin eens met zo’n 20% van de tijd af te halen. Zet je baksel in de oven en kijk na de resterende tijd hoe het ervoor staat met je baksel. Nog niet goed? Laat het iets langer staan. Belangrijk is, zeker als je je bakrecept hebt gehalveerd, om altijd een oogje in het zeil te houden.

Overigens hoef je de oventijd alleen te halveren bij baksels in een grote vorm zoals cakes, taarten en brownies. Voor muffins en andere baksels met een gepaste bakvorm maakt het niet uit hoe lang ze in de oven staan.