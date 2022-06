Hier gaan onze lezers deze zomer kamperen

Bijna één op de vier Nederlandse vakantiegangers wil dit jaar minstens één keer kamperen, zo bleek eerder dit jaar uit een onderzoek van ANWB.

Veel van onze lezers kamperen deze zomer in eigen land. R. van Donk gaat naar de camping in Groenlo waar gebruik gemaakt kan worden van privé-sanitair. „Erg fijn”. Ook Thea Warkor uit Leeuwarden gaat niet over de grens. „Wij verblijven voor een langere periode voor de derde keer op een camping in Assen. „Omdat we op de kleinkinderen passen, is ’t handig in de buurt te zijn.”

Henk Groot gaat wel ver weg. Hij is van plan om met een camper door het oosten Canada te trekken.

Gonda Bakker gaat binnenkort naar Sardinië. „We hebben in de loop der jaren alles uitgeprobeerd. Een vouwwagen en camper bleken niets voor ons. Dit jaar hebben we weer een tent gekocht en we verheugen ons enorm op de vakantie.”

De familie Holman Oosterbeek is blij dat ze in de zomer (weer) gaan kamperen. „Als je naar de situatie op Schiphol kijkt, dan slaat de schrik je toch om het hart? Voor ons geen vliegvakantie, maar lekker vrij met de camper op pad!”

Thuiskomen

Zoals elk jaar kamperen wij vier weken in Spanje. De caravan staat daar op stalling en als we aankomen staat-ie op onze vaste plek. Kamperen in ons eigen bed en met onze eigen spullen. Dat voelt als thuiskomen. Je kunt ons niet blijer maken!

Charles Kroes

Buiten Europa

Normaal gesproken gaan we altijd binnen Europa kamperen. Vooral Oostenrijk en Duitsland zijn favoriete vakantielanden, maar dit jaar gaan we met onze twee kleine kinderen met onze camper kamperen Canada. De bus wordt verscheept, wij reizen ernaartoe met het vliegtuig.

Jenny Klein Gebbink

Moe van vliegen

De coronaregels, de lange inchecktijden en het frustrerend wachten op de koffers zijn we beu en we zeggen het vliegtuig vaarwel. Wij gaan als ’herstartende kampeerders’ met de vouwwagen vier tot vijf weken kamperen in Zuid-Engeland. Vanaf Dover naar onder meer Hastings, Dorset en Cornwall. Terug via Chichester en Kent.

Nico en Lydia de Kunder

Rondtrekken

Deze zomer trekken wij eerst drie weken met de caravan door Nederland. Twee weken op de camping in Drenthe en acht dagen in de Achterhoek. Daarna gaan we nog elf dagen naar Frankrijk.

Fred van den Berg

Eenvoudig

Voor ons geen huisje of compleet luxe ingerichte tent. Wij zijn raskampeerders, kamperen met een tent en hebben al onze spullen bij ons. Het liefst staan we op eenvoudigere campings met niet te veel voorzieningen. Dit jaar kamperen we (weer) in Frankrijk en omdat we van bergen houden, gaan we naar het Alpengebied.

Roland Wolters