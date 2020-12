Als een koning in een limo door Teheran

Mooiste reis

„Een zakenreis naar Iran, Saudi-Arabië, Koeweit en Turkije. Ik vloog businessclass met KLM naar Teheran, waar ik bij de vliegtuigtrap met een verlengde geblindeerde limousine werd opgehaald. Zo ben ik drie dagen door Teheran vervoerd. Ik voelde me als een koning, overal waar ik uitstapte, stonden mensen te kijken wie er dan wel niet uit die limo kwam. De mensen in Iran waren heel vriendelijk en het eten was er ook super.”

Nooit meer

„Naar Saudi-Arabië. Bij een Libanees restaurant liep ik zware voedselvergiftiging op, maar ik moest doorwerken omdat mijn visum alleen dan geldig was. Ik vond de mensen ook niet echt aardig en het landschap was één grote zandbak.”

Droom

„In februari kochten we in Altea, Spanje, een huis om daar vanuit de wintermaanden te werken. Dat ligt vanwege corona nu stil, maar ik kan niet wachten tot het zover is.”

Onvergetelijk

„Mijn allereerste zakenreis was drie weken naar Scandinavië, in 1992. Stond ik daar hartje winter met mijn nieuwe Volvo op zomerbanden. Mijn klant in Trondheim begreep niet dat ik niet van winterbanden wist. Daarna moest ik nog 500 kilometer over een besneeuwde weg dwars door de bossen en heuvels. In het begin durfde ik niet harder dan 60 kilometer per uur, maar na een uurtje reed ik gewoon 100. Alles ging goed.”

Gekste stad

„New Delhi is een gekkenhuis met alle verkeer door elkaar. De geuren zijn fantastisch, het eten ook. Een taxi is ’s nachts is wel een onderneming: de meeste rijden zonder of met slechte verlichting en ook nog eens vrij hard.”

Altijd mee

„Een landkaart. Verder een goed boek, al komt er van lezen toch meestal niets.”

Vreemd voedsel

„Voor iemand die veel reist, ben ik een moeilijke eter. Tijdens een diner in een Duits restaurant in Minsk, Wit-Rusland, liet ik me verrassen omdat er geen Engels menu was. Ik kreeg Eisbein, gekookte varkensknie. Daar heb ik voor bedankt.”

Souvenir

„Waar mogelijk koop ik een kentekenplaat van het land. Op mijn bedrijf heb ik een muur vol. Ook neem ik altijd wel een magneetje mee.”

Drama

„Na een zakendiner in Warschau reed ik met een paar wijntjes op terug naar mijn hotel. Ik werd aangehouden door de politie en moest een nacht met tien man in een cel doorbrengen. Daarna werd mijn rijbewijs voor een jaar ingevorderd. Mijn vader is overgekomen en heeft me twee weken door Polen gereden aangezien het werk gewoon doorging.”

