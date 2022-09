7x sushi-varianten die je zelf (en makkelijk!) kunt maken

Cones

Deze sushi cones kun je misschien wel het beste vergelijken met je favo temaki’s (handrolls). Ze zijn ook nog eens super geschikt voor op feestjes. Iets wat je bij sushi niet snel zou denken.

Kook een grote pan sushirijst, koop een lading norivellen, de lekkerste ingrediënten en rollen maar. Om ‘t geheel iets culinairder te maken in plaats van een norivel met rijst en een stukje komkommer, zijn er natuurlijk tal van mogelijkheden. Brand een stukje zalm voor dat heerlijke geflambeerde zalm effect, maak tempura garnalen, koop de perfecte avocado of wat dacht je van een witte koolsalade? Doet ‘t perfect in je sushicones!

Sushi ovenschotel

We horen je denken: een sushi ovenschotel, kán dat überhaupt smakelijk worden? Het antwoord is een heel duidelijke “ja!” We geven toe, ook wij waren sceptisch toen we voor ‘t eerst hoorden over de ovenschotel. Dit gaat namelijk tegen alle elegante principes van die delicate stukjes Japanse heerlijkheid in. Inmiddels weten we dat deze sushi ovenschotel alles is waar we ‘t liefst van snaaien als we ‘s nachts onze weg naar de koelkast zoeken.

Sushi-sandwich

Wat is er beter dan een broodje sushi tijdens de lunch? Juist: niks. Deze sushi-sandwich is natuurlijk geen echt broodje, maar lekker en compact is ‘ie wel. Én het is ook nog eens super makkelijk te maken.

Deze sandwich kwam ons tegemoet via TikTok (zoals zoveel food-trends de laatste tijd), daar houden we van! En zoals je ‘t op de foto ziet, zo makkelijk is deze sandwich ook echt. Verdeel een norivel in gedachten in 4 delen en vul deze delen met je favo ingrediënten. Vouw de sandwich samen en smullen maar! Makkelijker dan dit wordt het niet.

Sushi-taart

Weer eens wat anders dan een standaard een verjaardagstaart, deze PoCake. Deze gigantische sushitaart is een favoriet feestnummer op verjaardagen van liefhebbers van de Japanse delicatesse. Niet gek ook, de taart is eigenlijk vrij makkelijk te maken (zeker als je het vergelijkt met de priegelige maki’s en uramaki’s) én gewoon net zo lekker.

Japanse sushibowl

Een sushibowl noemen we vaak – zonder dat ‘t het is – een poké bowl. Toch zijn de twee eigenlijk verschillend. Althans: dat horen ze te zijn.

Deze chirashi is een kleurrijke Japanse sushibowl. Super makkelijk, want je kunt ‘m zo maken zoals je zelf lekker vindt. “Beleg” de bowl met je favo toppings en laat ‘t zo lijken, of beter: proeven, alsof je zelf sushi hebt gemaakt. Komkommer, garnalen, geflambeerde zalm, omelet: het is jouw feessie!

Sushiwraps

Ben je geen fan van sushi met nori óf heb je gewoon geen zin in gehannes met de vellen? Dan is deze sushiwrap helemaal jouw ding. Voor deze wrap voegen we onze twee favoriete keukens samen. Want met een uitstapje naar Mexico voor de tortilla’s voegen we “the best of both worlds” samen.

Vul de tortilla met je favoriete sushi-ingrediënten en eventuele andere extra’s, rol ‘m op en smullen maar! Tip: wil je nu wel het gevoel hebben alsof je sushi eet? Snijd de wrap dan gewoon in kleine rondjes, pak je eetstokjes erbij en je waant je in een echte sushitent. Bijna dan.

Lazy sushi bowl

Deze lazy sushi bowl is makkelijk, zo in elkaar geflanst én ook nog eens super lekker. Niet zo’n oogverblindend maaltje als die precieze Japanse sushi, maar de smaak is gewoon identiek.