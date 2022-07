Van perzik tot watermeloen: zo weet je of fruit rijp is

1. Perzik

Is een perzik rijp, dan kun je dat ruiken aan de zoete geur. De schil van een perzik moet daarnaast stevig zijn, maar tegelijkertijd ook een beetje zacht aanvoelen wanneer je er zachtjes in knijpt. Té zacht is niet goed!

2. Ananas

Checken of een ananas rijp is? Ruik er dan eerst even aan: de geur moet in de eerste plaats zoet zijn. Daarnaast hoort een ananas zwaar te zijn en worden rijpe ananassen tot slot gekenmerkt door mooie, groene bladeren.

3. Watermeloen

Watermeloenen check je op hun rijpheid door erop te kloppen: ze horen hol te klinken. Ook hier geldt dat een zwaardere watermeloen een goed teken is. De geur van watermeloen hoort dan weer lichtjes zoet en niet te overweldigend te zijn.

4. Vijgen

Bij verse vijgen is het belangrijk dat de schil een beetje rimpelig is (maar niet compleet verschrompeld). Qua kleur zijn vijgen op hun best wanneer ze een diepe, paars-bruine kleur hebben.

5. Avocado

Avocado’s kun je checken op hun rijpheid door het bolletje (de wortel) van de schil te halen. Bij rijpe avocado’s zie je dan een groen plekje waar de wortel heeft gezeten, bij overrijpe avocado’s is dat eerder bruin. Krijg je het bolletje er moeilijk af? Dan is de avocado hoogstwaarschijnlijk nog niet rijp genoeg.

6. Kiwi

De rijpheid van een kiwi kun je achterhalen aan de hand van drie factoren. De buitenkant (deze hoort volledig bruin te zijn, dus zonder groene plekken), de vorm (deze moet mooi bol staan, zonder rimpels) en de geur. Die laatste hoort natuurlijk naar kiwi’s te ruiken. Een geurloze kiwi is waarschijnlijk nog niet rijp.

7. Nectarine

Check bij nectarines goed of ze geen onderliggende groene kleur vertonen, want die wijst erop dat ze nog niet rijp genoeg zijn. De ideale nectarines voelen stevig aan maar geven een beetje ‘mee’ als je ze met je volledige hand omsluit en er zachtjes in knijpt. Ook hier geldt weer dat de geur van een nectarine zoet en fruitig hoort te zijn.

8. Mango

Een goeie mango uitkiezen doe je zo: de wortel van mango (het knobbeltje bovenaan) hoort fruitig en zoet te ruiken. Knijp je er zachtjes in, dan hoort de mango een beetje mee te geven. Rijpe mango’s wegen ook net iets meer dan onrijpe exemplaren. Als je twijfelt tussen twee mango’s, kies dan altijd voor de zwaarste.

9. Granaatappel

Bij granaatappels speelt vooral hun gewicht een rol. Goede granaatappels zijn zwaar, dit wijst erop dat ze vol sap zitten. De schil moet daarentegen stevig en strak zijn. Krassen en de kleur van de schil daarentegen zeggen daarentegen niet per se iets over hoe rijp ze zijn!