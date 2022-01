Gevaarlijkste slang van Afrika haalt uit naar Freek Vonk

Met de crew en cameraspullen in de aanslag rijd ik over een stoffige zandweg door het uitgestrekte Namibië in het zuiden van Afrika. Ik ben in Kuzikus, een wildreservaat aan de rand van de Kalahari-woestijn. We zijn niet echt met een plan op weg gegaan, maar kijken of we onderweg wat moois tegenkomen. Dan stop ik abrupt en roep dat iedereen snel de auto uit moet, want verderop zie ik een slang op de weg.

Al snel is me duidelijk dat het om een van de gevaarlijkste slangen van Afrika gaat, want het dier merkt dat het is ontdekt en spreidt uit verdediging de losse huid achter zijn kop. Een Kaapse cobra! Hij is watervlug en komt recht op me af. Ik leid ’m met de punt van de stok naar links en duik zelf naar rechts. Zo kan ik ’m veilig aan de punt van zijn staart vastpakken. Wat een prachtexemplaar!

In het Afrikaans noemen ze Kaapse cobra’s uit de Kalahari ook wel geelslang. Kaapse cobra’s zijn lang niet altijd geel, ze komen voor in allerlei tinten bruin en zelfs zwart. Maar de populatie in deze streek is voornamelijk heldergeel.

Ik moet extreem voorzichtig zijn. Net als andere cobra’s hebben Kaapse cobra’s ontzettend krachtig gif tot hun beschikking. Tel daarbij op dat ze regelmatig huizen binnensluipen om te schuilen of om kleine prooien te vinden en je hebt met een levensgevaarlijke slang te maken. Eén beet van deze jongens en je moet linea recta naar het ziekenhuis. Het kan een ’droge’ beet zijn, maar de slang kan ook gif hebben ingespoten en je weet nooit hoeveel dat is.

Als je al snel na de beet moeite krijgt met ademhalen en je voelt je gezicht verlammen, dan is het echt foute boel en moet je direct antigif toegediend krijgen. Anders kun je het binnen enkele uren misschien niet meer navertellen.

Hoe eng dat ook is, een gifslang is er absoluut niet op uit om mensen te bijten. Het gif van Kaapse cobra’s is voor veel kleinere prooien zoals knaagdieren, hagedissen en vogels bedoeld. Hoewel de slangen meestal op de grond zijn te vinden, klimmen ze bijvoorbeeld bomen in die zijn behangen met de vele nesten van wevervogels. Daar hebben ze hun maaltje voor het uitzoeken, mits ze niet al snel worden ontdekt.

Kaapse cobra’s zijn ook dol op andere slangen. Ze vangen veel pofadders en laten zelfs niet altijd hun soortgenoten met rust. Sterker nog: mannelijke Kaapse cobra’s eten nogal eens kleinere rivalen op. Waarom? Wie weet is dat hun geniale manier om de competitie uit te schakelen. Zeker weten doen we het nog niet.

De cobra ligt voor me, maar blijft alert en houdt alles om zich heen scherp in de gaten. Zodra ik opsta om de slang weer alleen te laten en in de auto te stappen, registreert hij de beweging, draait zich vliegensvlug om en haalt naar me uit.

Rustig, rustig, ik ga al!