Column Babette: Oog voor elkaar blijven houden

De verjaardagen van mijn oma waren vroeger druk en gezellig. Maar ook herinner ik me hoe pijnlijk het werd toen er elk jaar minder mensen op visite kwamen. Simpelweg omdat mijn oma, ze werd 96 jaar, haar vrienden en vriendinnen overleefde. Hoewel zij ons had, haar kleine familie, waren haar laatste jaren stil en eenzaam.

Aanstaande donderdag start de Week tegen Eenzaamheid weer. Geen overbodige luxe, want eenzaamheid is een groot onderwerp in ons land. Met de toenemende vergrijzing zullen de eenzaamheidscijfers er de komende jaren niet beter op worden.

Ik las een inspirerend verhaal van een oudere mevrouw die vanuit haar huiskamer gratis kleding verstelt en knopen aannaait voor mensen uit de buurt. Op deze manier blijft ze bezig, maar vooral blijft zij onder de mensen omdat iedereen in- en uitloopt. Helaas lukt het de meeste eenzame mensen niet om zelf uit het isolement te komen. Of ze zitten, zoals veel jongeren, helemaal niet in een isolement, maar voelen zich toch alleen.

Zo wordt een van mijn vriendinnen omringd door vrienden, ze heeft leuk werk, kinderen en een druk sociaal leven. Maar geen vriend en dat ervaart ze als zo’n gemis dat ook zij dat gevoel van leegte, of noem het eenzaamheid, heeft.

Maar liefst 1 op de 10 Nederlanders zegt sterk eenzaam te zijn, 1 op de 3 voelt zich weleens eenzaam. Dan gaat het vooral om ouderen boven de 75 jaar, alleenstaande ouders en jongeren.

Volgende week staat het in ons land bol van de geweldige initiatieven. Mensen kunnen samen dineren, discussiëren, vissen, leren, bridgen, sporten, fietsen, een ommetje maken, aan kunstroutes deelnemen, soep met een praatje ontvangen, samen kletsen op het buurtbankje. In elke gemeente wordt wel iets georganiseerd. En dat is mooi.

Maar het is nog mooier als we dat in de weken, maanden en jaren daarna blijven doen. Of in ieder geval oog voor elkaar blijven houden.

