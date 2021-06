Dagrecept: Zo zet je snel een salade met krieltjes en warm gerookte zalm op tafel

Warm gerookte zalm vind ik persoonlijk wel een feestje. Heerlijk in salades, op een toastje of gewoon met wat aardappeltjes tijdens een lichte maaltijd. Je kunt het zelf maken – online vind je al oventjes vanaf 49 euro – of gewoon in de supermarkt kopen. We gaan vanavond voor een frisse salade met krieltjes, warm gerookte zalm en dille!