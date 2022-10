Van smeuïg tot weeïg: welke aardappelsalade is het lekkerst?

Je komt aardappelsalades vaak bij picknicks, barbecues en buffetten tegen. De Nederlandse salade kenmerkt zich door een romige dressing van mayonaise. Je ziet de salade in heel Europa in verschillende vormen. Persoonlijk vind ik de Oostenrijks/Duitse Kartoffelsalat het lekkerst, aangemaakt met onder meer azijn, mosterd en rode ui waardoor het heerlijk fris/zurig wordt.

De aardappelsalades in de supermarkt zijn allemaal met mayonaise gemaakt en bevatten daarnaast peterselie, knoflook en wortel/peperextract. Omdat deze (en andere soorten) salades houdbaar en stevig moeten blijven, worden tevens conserveringsmiddelen en verdikkingsmiddelen toegevoegd.

We telden in totaal zeven merken aardappelsalades, allemaal huismerken. Hierbij viel op dat die van Albert Heijn en Jumbo in exact dezelfde verpakking zaten. Zouden ze soms uit dezelfde fabriek komen? Zo ja, dan is wel sprake van verschillende recepturen; de AH-salade viel namelijk niet zo in de smaak. Het opmerkelijke bezwaar was dat er „te veel aardappel” in zat en de salade „moeilijk valt om te scheppen”. Toch scoorde AH (nipt) een voldoende.

Ook de variant van Dirk/Dekamarkt maakte collega’s niet vreselijk enthousiast: „De aardappel is net niet gaar genoeg.” De aardappelschijfjes in de Plus-salade smaakten weer „weeïg en melig”.

Van de zeven merken scoorden uiteindelijk slechts vier salades een voldoende: Karaat (te koop bij meerdere supers), Jumbo, Albert Heijn en Chef Select van Lidl.

1. Het is een enorme bak van 1 kilo, maar dan heb je ook wat! De Kartoffelsalat (mét mayo) van Karaat (onder meer bij Dirk/Dekamart/Jumbo) sprak het meest aan. „Lekker fris, deze zit in mijn geheugen.” „Nostalgie!” €1,89 per kilo

2. Het had weinig gescheeld of Jumbo was er met de eer vandoor gegaan. „Goed, zoals hij hoort. In balans.” „Lekker veel aardappel en niet te veel mayo.” „Als Frits dit in de cel krijgt, kom ik bij hem zitten”, aldus een grapjas. €1,93 per 600 g

3. Toch net een voldoende voor Albert Heijn. „Prima salade, hij moet vooral vullen.” „Dit is het echte werk.” Toch vonden anderen dat er „te veel aardappel” in zit en hij „te stevig” is. €1,95 per 600 g

4. Met de salade van Chef Select (Lidl) is de top-4 van deze week compleet. „Iets te veel ui, maar wel lekker vet.” „Heerlijk crèmig”, terwijl anderen hem toch echt „te vet” vonden. €1,89 per 1 kg