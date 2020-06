Het principe is eenvoudig, het oplossen een uitdaging. Een tectonic heeft een diagram dat is opgedeeld in blokken van één tot en met vijf vakjes. In die vakjes moeten cijfers worden geplaatst. Wanneer het blok bestaat uit één vakje, komt er het cijfer 1 in te staan. Een blok van twee vakjes krijgt de cijfers 1 en 2; in een blok van drie vakjes moeten de cijfers 1, 2 en 3 komen, enzovoort. De bedoeling is het diagram zo in te vullen dat vakjes met dezelfde cijfers elkaar niet raken, zelfs niet schuin.