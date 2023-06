Bang voor het donker in Stephen King-verfilming ’The boogeyman’

Zielsongelukkig en doodsbang zijn de zusjes Sadie en Sawyer Harper. Niet alleen proberen ze de dood van hun verongelukte moeder te verwerken. Wanneer hun vader – een psychiater met praktijk aan huis – een onaangekondigde patiënt ontvangt, dringt met de getroebleerde man een boosaardige entiteit het huis binnen. Het blijkt een schaduwmonster te zijn dat zich voedt met de angst en het lijden van Sadie en Sawyer...

Wat volgt is een figuurlijk, maar ook letterlijk zeer duistere psycho-horror. Terwijl de zusjes worstelen met hun rouwverwerking, wordt ook hun (en uw) waarnemingsvermogen danig op de proef gesteld. Want Savage speelt een vernuftig visueel spel met licht en donker, waardoor hij de spanning tergend langzaam opbouwt. Het schijnsel van een droomlamp, de flakkerende vlam van een Zippo, een flikkerende flatscreen waarop een videogame wordt gespeeld: stukje bij beetje laat de regisseur steeds meer zien van de engerd die de boeman is.

Wel is door de duistere, labyrintische gezinswoning die Huize Harper is de logica soms ver te zoeken. Maar wat dondert dat: The boogeyman ademt een fijne, onheilspellende sfeer en Sophie Thatcher (Yellowjackets) en Vivien Lyra Blair (Obi-Wan Kenobi) zijn sterk als de sidderende zusjes. Dat vond ook Stephen King zelf: op zijn aandringen kreeg de voor streamingdienst Hulu bedoelde film toch een bioscooprelease.

✭✭✭