Kunnen treinen nog rijden tijdens werkzaamheden?

Dat zegt voorzitter Ira Helsloot van de stichting railAlert in reactie op het dramatische ongeval dat in de nacht van maandag op dinsdag rond 03.30 uur gebeurde op het spoor bij Voorschoten. Daarbij kwam een kraanmachinist van bouwbedrijf BAM om het leven en raakten negentien personen gewond toen een goederentrein van DB Cargo en een NS-trein in botsing kwamen met een kraanwagen tijdens onderhoudswerkzaamheden.

„Procedures en protocollen die er juist voor moeten zorgen dat er geen ongelukken gebeuren, hebben gefaald. Zijn niet nageleefd of moeten worden aangescherpt”, meent Helsloot namens de club waarin werkgevers, werknemers en opdrachtgevers in de spoorbranche samen regels opstellen voor veilige werkomstandigheden.

Tijdens een persconferentie dinsdagmorgen betuigden topmannen Wouter Koolmees (NS) en John Voppen (ProRail) hun medeleven met de gewonde slachtoffers en met de nabestaanden van de omgekomen BAM-werknemer. „Dit is een zwarte dag voor het Nederlandse spoor. Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die hierbij betrokken is”, aldus Voppen. Over de oorzaak van het ongeval konden de topmannen alleen bevestigen dat de treinen in aanrijding kwamen met de kraanwagen. Op de vraag hoe dat mogelijk kon zijn, moesten ze het antwoord schuldig blijven.

Raadsel

Op de plek van het ongeval liggen vier sporen, waarvan er twee in gebruik waren. Normaal gesproken is er een veiligheidssysteem in gebruik waarbij het onmogelijk is dat twee treinen op elkaar rijden. Hoe ze dan toch in botsing zijn gekomen met de kraanwagen, is vooralsnog een raadsel. Het lijkt erop dat de goederentrein de kraanwagen ramde die vervolgens omviel tegen de aankomende passagierstrein die ontspoorde.

Op de rampplek is uitgebreid onderzoek gedaan door onder meer spoorbeheerder ProRail, Inspectie Leefomgeving en Transport en het Openbaar Ministerie, dat een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar het ongeval.

Reconstructie

De politie heeft beelden gemaakt met een 3D-camera om zo een driedimensionale reconstructie te maken op de plek van het ongeluk. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid was snel ter plaatse.

„Natuurlijk is het nog prematuur om op de exacte oorzaak in te gaan”, weet Helsloot. „Maar duidelijk is dat er fouten zijn gemaakt. Het meest voor de hand ligt nu dat we nog strenger zullen moeten zijn. Dat zou dus kunnen betekenen dat er geen treinen meer mogen rijden als er op of aan het spoor wordt gewerkt. Dat is een enorme stap natuurlijk, die we niet zo een, twee drie kunnen nemen en die gigantische consequenties zal hebben voor de dienstregelingen.”

Nachtwerk

„Maar er kleven ook andere nadelen aan een dergelijke maatregel. Die zou inhouden dat 10.000 werknemers vooral ’s nachts moeten werken omdat er dan het minste treinverkeer is. Maar dat is ook gevaarlijk, omdat het werken in de nachtelijke uren voor werknemers gezondheidsrisico’s oplevert. Het is een worsteling waar wij als branche nog niet uit zijn”, aldus Helsloot, die zegt dat bij rail-Alert er een speciale groep is die zich bezighoudt met aanrijdgevaar. „Die maken regels en protocollen om het zo veilig mogelijk te maken. Als je kraanmachinist bent, moet je bijvoorbeeld drie keer gecertificeerd zijn om te rijden.”

Ook Het Zwarte Corps (vakbond voor personeel in onder meer bouw en infra) zegt dat het tijd is voor de discussie om spoor én wegen totaal af te sluiten als er gewerkt wordt.

„Er zit vaak weinig afstand en ruimte tussen de werkplek en het voorbijrazende verkeer, dat zich ook nog eens vaak niet aan de snelheidsbeperkingen houdt. Hoe voorzichtig er ook gewerkt wordt, het doorrijden van auto’s en treinen betekent een verhoogd risico. Het gaat 999 keer goed maar die duizendste keer dat het fout gaat moet je met z’n allen niet willen”, stelt directeur Chris van Veldhuizen.