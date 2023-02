Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Verkiezingen gaan ook over langjarig vertrouwen

Door Roderick Veelo Kopieer naar clipboard

De politieke partijen hebben nog precies een maand om ons te verleiden. Problemen genoeg die kiezers beroeren, maar overtuigen de politici nog wel? De coalitiepartijen staan voor een ernstig impopulair kabinet, maar vertellen dat we toch op de goede weg zijn. De oppositie is onderling verdeeld, maar eensgezind in dat het anders moet. Verkiezingen gaan niet over snelle beloften, maar om langjarig vertrouwen.