Je werkt maar thuis: dit bedrijf is een week dicht

Amsterdam - Ga je werken in een strandtent, op een terras of misschien aan de keukentafel? Het personeel van softwarebedrijf Bynder werkt deze week in ieder geval niet op kantoor, want dat is een week lang dicht.

Of nou ja, dicht. Wie de dubbele schermen van de kantoren in de centra van Amsterdam en Rotterdam echt mist, kan toch een dagje naar zijn of haar gebruikelijke werkplek, legt hr-manager Marianne Spaans uit.

Buitenland

„Al zal 99,5% van de mensen thuisblijven, schat ik. Bij ons werken mensen met 36 verschillende nationaliteiten. Dit is de ideale gelegenheid om je familie in het buitenland te bezoeken en gewoon vanuit daar te werken.”

Bynder organiseert de remote week nu voor de derde keer. Op verzoek van het personeel dat het dubbele scherm miste of juist graag even naar kantoor kwam omdat ze thuis niet kunnen werken vanwege jonge kinderen, is het kantoor nog wel open, voor de echte liefhebber.

Cursussen

Spaans: „Maar we moedigen het aan om elders te werken. Ook met een fotocompetitie, waar medewerkers de mooiste plekken kunnen delen waar ze hun laptop openklappen. Omdat je niet meer hoeft te reizen, hou je tijd over. Die kunnen mensen steken in persoonlijke ontwikkeling. Dat ga ik zelf ook doen. We hebben duizenden cursussen ter beschikking gesteld via LinkedIn Learning.”

Het softwarebedrijf houdt de remote week om aan te tonen dat je dankzij moderne techniek overal je werk kunt doen. Ook houdt het er een personeelsvisie op na waarin werknemers zoveel mogelijk vertrouwen krijgen, zo hebben medewerkers onbeperkt vakantieverlof.

Bekijk ook: Onbeperkt met vakantie

In Amerika, waar Bynder ook kantoren heeft, is een remote week gebruikelijker, vertelt Spaans. „In Europa zie je het nog weinig, maar we willen graag aantonen dat het prima kan.”