Column De rekening van de klimaatcrisis zal terechtkomen bij normale mensen

Door Kitty Herweijer

Skiën wordt een hobby die je je kinderen niet meer hoeft te leren, want nu al is de helft van de Europese skipistes onbruikbaar. Tegen het einde van deze eeuw verdwijnt, zelfs in het beste scenario, de helft van alle gletsjers wereldwijd. In Polen hebben we te maken met temperaturen van 19 graden.