Kleurige voorjaarsmode: de toekomst ziet er vrolijk uit

Een prima smoes dus om het humeur op te krikken én om tegelijkertijd de winkeliers een hart onder de riem te steken door alvast wat aankopen te doen voor straks.

Het is bekend dat we van vrolijke kleuren opfleuren. En als we straks weer kunnen flaneren in leuke outfits, wordt het zeker een gezellige boel. Het lijkt wel alsof de ontwerpers een heel blik aan vrolijkheid hebben opengetrokken… De shows mochten dan in coronatijd bescheiden en veelal online zijn, de collecties zijn des te excentrieker en flamboyanter.

Comfortabel

Daar waar we ons in voorgaande barre tijden, zoals in the roaring twenties van de vorige eeuw, in een Charlestonjurk hulden, zijn we nu van de kleurschakeringen. En daar waar in de jaren veertig de New Look van Christian Dior floreerde met de enorm wijdvallende rokken, komen nu bij ons de kortere rokken of juist de maxi-jurken aan bod. En we houden overigens ook nog even vast aan het comfortabele thema dat we het laatste jaar door het vele thuiswerken gewend zijn; dus fluffy en stretchmaterialen plus zachte stoffen.

Een paar opvallende trends van de aankomende voorjaarsmode: grote prints, retroprints, geometrische vormen in felle kleuren, architectonische tekeningen en op kunst geïnspireerde kledingstukken. Wijd uitlopende pijpen voor comfortabele broeken en denim in seventies stijl. Verder is er veel aandacht voor kragen en tops, zijn strepen volop in beeld en is de ceintuur een accessoire die elke outfit opleukt. Basics doen het overigens ook goed en de perfecte jeans mag zodoende in geen enkele kast ontbreken. Gecombineerd met een kledingstuk waar veel handwerk in zit, gehaakt of geborduurd bijvoorbeeld, is dit een echte blikvanger.

Roze wolk

Pasteltinten zijn volop in beeld; lieflijk en zacht met een hoge aaibaarheidsfactor. Groene tinten zijn ook geliefd, vooral als de kledingstukken ook nog een milieuvriendelijke factor hebben, oftewel verantwoord zijn. Massaal geproduceerde mode, daar zijn we niet meer zo van. Sneakers blijven favoriet vanwege het gemak, maar langzamerhand komen er ook weer wat hogere hakken tevoorschijn en is er een ‘tussenfase’ met comfortabele enkellaarsjes. Barbiefans zitten helemaal goed, want fuchsiaroze en andere zuurstokvarianten zijn een must. Er is immers niets mis met die roze wolk!