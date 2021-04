Plezier met vastgoed en bier; belegger laat chips staan

De AEX noteert rond kwart voor elf 0,1% in de min op 712,2 punten. Een dag eerder werd nog een recordslot neergezet van 713 punten. De Midkap-index gaat 0,3% vooruit naar 1047,8 punten.

Elders in Europa klommen Frankfurt en Parijs tot 0,2%. Londen was een positieve uitschieter met een winst van 0,8%.

Wall Street deed het gisteravond rustig aan met nipte verliezen voor de belangrijkste graadmeters in de VS. Op de vlakke Japanse beurs was de hoofdrol voor Toshiba na een overnamebod.

In Londen blijft de aandacht uitgaan naar AstraZeneca. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) handhaaft vooralsnog haar oordeel dat de voordelen van het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut groter zijn dan de risico's. De WHO verwacht niet dat het nodig zal zijn haar beoordeling te wijzigen, zei een directeur van de organisatie. De WHO onderzoekt samen met Europese en andere toezichthouders nauwgezet de jongste gegevens, na meldingen van bloedstolsels bij mensen die zijn gevaccineerd.

Winstnemingen tech

In de AEX sluit Prosus de rij met een min van 2,2% na de stevige terugval van het Chinese Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang inheeft.

Chipfondsen blazen wat stoom af na de krachtige opmars in voorgaande handelsdagen. ASML raakt 1,2% kwijt. BESI levert 2,4% in. ASMI laat 0,7% liggen.

RD Shell dikt 0,1% aan geholpen door de verder aantrekkende olieprijzen. De olie- en gasgigant waarschuwde in een tussentijdse trading update dat de impact van de winterstorm in de Amerikaanse staat Texas die de olie- en gasindustrie daar tijdelijk stillegde, de aangepaste winst in het eerste kwartaal zal raken. Ondanks de Texaanse tegenvaller denkt Shell wel dat er bij oliewinning winst zal worden gemaakt.

Unibail Rodamco prijkt bovenaan met een plus van 2,4%. Heineken kan ook op kopersinteresse rekenen met een winst van 1,1%.

Luchtvaart in de lift

Midkapper GrandVision koerst 0,4% hoger. De eigenaar van optiekketen Pearle trekt ook in hoger beroep aan het langste eind in zijn juridische strijd met het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica.

Air France KLM zit stevig in de lift met een vooruitgang van 5,5%. De nieuwe steun van de Franse Staat voor de luchtvaartcombinatie geeft flinke steun.

ASCX-fonds Hunter Douglas gleed 2,4% weg naar €64,40 nadat meerderheidsaandeelhouder Bergson Holding dat in handen is van de familie Sonnenberg,dinsdag nabeurs aangaf de raambekleder voor €64 per aandeel (inclusief dividend) van de beurs te willen halen.

Op de lokale markt daalt Euronext 0,5% na het nieuws dat de voorgenomen overname van de beurs in Milaan vertraging kan oplopen door politieke druk vanuit Rome.

