R. Kelly ontkent opnieuw vader te worden

Savage zegt in haar boek, Love and Joy of Robert, dat ze in juni ontdekte zwanger te zijn van Kelly, die momenteel vastzit in de gevangenis. Volgens Savage zou Kelly, die al drie kinderen heeft uit een eerder huwelijk, „enorm blij” zijn om weer vader te worden, maar zijn advocaat ontkent nu de zwangerschap.

Kelly zit al sinds 2019 vast. Hij werd in juni in de staat New York schuldig bevonden aan onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Eerder werd hij al schuldig bevonden aan vrijheidsberoving en dwangarbeid. Momenteel loopt een zaak tegen de artiest in Illinois. Er staat hem ook nog een zaak in Minnesota te wachten.