Zou jij jouw vakantie naar Zuid-Europa skippen met zulke hoge temperaturen?

Natuurbranden

De hitte in Zuid-Europa zorgde de afgelopen dagen al voor de nodige problemen. Zo kampen verschillende landen, zoals Frankrijk en Portugal, met woeste natuurbranden. De bosbranden hebben enorme verwoesting tot gevolg en leiden tot evacuaties van lokale burgers, maar ook toeristen.

Gezondheidsproblemen

De hitte kan daarnaast ook voor problemen zorgen voor je gezondheid. De kans om bevangen te raken door de warmte ligt met zulke hoge temperaturen zeker op de loer. Zo waarschuwt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid zelfs dat de extreme hitte „vitale functies van mensen kan aantasten”, zo valt te lezen in De Telegraaf.

Vermoeiend

Als laatst is het simpelweg erg vermoeiend om uitjes te ondernemen op vakantie wanneer de temperaturen stijgen tot recordhoogtes. Een stadswandeling of een dagje winkelen in meer dan 35 graden is voor sommigen gekkenwerk. Is een vakantie in zulke hitte dan nog wel de moeite waard?

‘Liever thuis’

Op Twitter vraagt iemand zich dan ook af waarom mensen afreizen naar Zuid-Europese landen waar er extreme hitte wordt voorspeld. Een ander denkt juist dat dat de reden is waarom vakantiegangers dit soort plekken opzoeken. Een andere Twitteraar is blij dat ze de vakantie er al op heeft zitten, want met die hoge temperaturen zit ze liever thuis.

