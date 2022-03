Premium Het beste van De Telegraaf

Band tegen wil en dank in festival-opener ’A-Ha: The movie’ De ware aard van dé Noorse jaren 80-sensatie A-Ha

Door Bart Wijlaars

A-Ha in haar hoogtijdagen met v.l.n.r. Magne Furuholmen, Morten Harket en Pål Waaktaar-Savoy. Ⓒ Viggo Bondi

Wie oud genoeg is zal fraaie jaren 80-herinneringen hebben aan A-Ha en hun grote hit Take on me. De drie Noren Morten Harket, Magne Furuholmen en Pål Waaktaar-Savoy mochten zich in één klap tieneridolen noemen, maar het succes deed hun onderlinge band geen goed.