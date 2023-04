Statistieken Eredivisie: Excelsior boekt belangrijke overwinning

Excelsior is door een zege op Go Ahead Eagles uit de degradatiezone geklommen. De Rotterdammers van coach Marinus Dijkhuizen wonnen in eigen huis met 2-1.

Zaterdag zijn er twee duels in de Eredivisie, zondag is het met zes duels volle bak. Onder meer koploper Feyenoord en achtervolgers PSV, Ajax en AZ komen dan in actie.

Programma Eredivisie speelronde 29

Zaterdag

18.45 uur: RKC Waalwijk - FC Groningen

21.00 uur: Sparta Rotterdam - SC Heerenveen

Zondag

12.15 uur: NEC - Vitesse

14.30 uur: FC Utrecht - FC Twente

14.30 uur: FC Volendam - PSV

16.45 uur: SC Cambuur - Feyenoord

20.00 uur: Ajax - FC Emmen

20.00 uur: Fortuna Sittard - AZ

Uitslagen

Excelsior - Go Ahead Eagles: 2-1

