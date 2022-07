Vakmensen aantrekken? ’Betaal 5 dagen uit voor 4 dagen werken’

Een van de aandachtspunten van mkb’ers is de beoordeling van de werk/privé balans van het personeel. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat mkb’ers nu meer werkdruk ervaren en meer uren maken. Voor de helft van de mkb’ers is personeel gemotiveerd houden de belangrijkste reden om te investeren in personeel. Andere belangrijke redenen zijn kennis verhogen en werkdruk en stress verlagen.

Elke week een dag vrij

Een ondernemer die actief met deze onderwerpen aan de slag is gegaan, is Maurice Kok van Kozijn Services in Joure (zie kader). Als eerste bouwbedrijf in Nederland geeft hij zijn medewerkers elke week standaard een dag vrij met behoud van salaris. Voor vier dagen van 8 uur krijgen zij een fulltime salaris. En willen ze ook die vijfde dag werken? Dan krijgen ze die 200% uitbetaald.

Een unieke stap, die Kok heel bewust heeft genomen. “Toen ik nadacht over de krapte op de arbeidsmarkt en het gebrek aan goede vakmensen, dacht ik: wat wil ik liever: de lat verlagen en werken met goedkope buitenlandse monteurs? Of investeren in kwaliteit, zodat ik de beste mensen kan aantrekken, die zelfstandig en efficiënt goed werk leveren en correct communiceren met mijn klanten? Ik wil dat laatste. Daarom bieden we een bovengemiddeld goed salaris en een goede balans tussen werk en privé. Zodat we bovengemiddeld goede mensen kunnen krijgen, die niet voor een paar euro extra per maand weer weg willen.”

Selecteren op ervaring

Zijn idee sloeg intern in als een bom. “Mijn bedrijfsleider verklaarde me voor gek; de monteurs vreesden addertjes onder het gras. ‘Wat moeten we daarvoor inleveren? En ga je ons dan helemaal vol plannen?’”

Niets van dat al, verzekert Kok: “Mensen meer dan 8 uur vol plannen heeft geen zin, en daar gaat het me ook niet om. Ik wil mensen die in één keer goed werk leveren. Dat is ook snelheid en tijdwinst. Ik heb dit idee gezien in landen als IJsland, Finland en Amerika. Daar werkt het ook, dus waarom hier niet?”

Belangrijk bijeffect: vakmensen komen nu spontaan naar Kok toe. “De kozijnenwereld is klein, en zo’n stap spreekt zich snel rond. In korte tijd kregen we al zes serieuze aanmeldingen van goeie kozijnmonteurs. Mooi, want daardoor kunnen we selecteren op ervaring en kwaliteit.”

Kwaliteit brengt groei

Die unieke aanpak betaalt zich uit, ook voor Kok zelf. “Doordat we goede mensen kunnen aantrekken, en stabiliteit in het team krijgen, kunnen we ook meer werk verzetten binnen het eigen team en verder groeien.” De cijfers bevestigen dat. Kok: “Begin vorig jaar maakten we met twee monteurs een maandomzet van ongeveer 30k. Inmiddels werken hier vijftien mensen en zitten we bij vlagen op 450k. We hebben net twee nieuwe verkopers erbij getrokken, en ook meer goede monteurs zijn welkom.”

De nieuwe aanpak is tevens goed voor de duurzame inzetbaarheid. Kok: “Die extra dag vrij geeft ruimte in je agenda en in je leven om werk en privé goed te combineren. Als jij vijf dagen wilt werken, kan dat. Maar als jij thuis jonge kinderen of zorgtaken hebt, kun je ‘m ook vrij houden. Zo kunnen we stress en burn-out voorkomen.”

Sturen op kwaliteit en veiligheid is voor hem een tweede natuur. “Je wilt zeker weten dat het goed zit. Als het gaat om steigers, werkschoenen en slijpen, maar ook met de ondernemers- en materiaalverzekeringen. Belangrijk, want we werken vaak bij particulieren in huis.”

Ook zijn eigen work-life balance is prima op orde, zegt Kok ontspannen. “Ik reis veel en woon in het buitenland; het bedrijf bestuur ik vanaf mijn telefoon en laptop. Soms 120, soms 20 uur per week. Als alles soepel loopt, hoef ik niet veel te doen. Da’s nog zo’n voordeel van goede mensen in je organisatie.”

Onderneming van betekenis

Over Maurice Kok en Kozijn Services

Kozijn Services B.V. in het Friese Joure levert en monteert kunststof en aluminium kozijnen bij particulieren en bedrijven in noordoost-Nederland. Eigenaar en oprichter is Maurice Kok (29). Hij werkte vanaf zijn 18e als kozijnmonteur. Na een studie hbo Bedrijfskunde stapte hij over naar de film- en VR-industrie. De afgelopen jaren reisde hij over de wereld waarbij hij de kost verdiende als personal coach. Begin 2021 startte hij Kozijn Services, dat inmiddels 15 fte telt en een gemiddelde maandomzet noteert van circa 4 ton. Kok leeft nog altijd als een nomade: hij heeft geen vaste woning in Nederland.