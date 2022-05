Beursblog: techaandelen voorop in herstel Wall Street

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De Amerikaanse beurzen zijn stevig hoger geopend. Beleggers duiken vooral op technologieaandelen nu de rente in de VS minder hard omhoog lijkt te gaan dan eerder gevreesd. In Amsterdam is de stemming ook nog altijd opperbest met een ongeveer 2% hogere AEX.